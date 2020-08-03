“ميلويفيتش” يكشف عن أبرز المشاكل التي تواجه الأهلي مع عودة الدوري

تحدث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش، عن أبرز المشاكل التي تواجهه بالتزامن مع عودة منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشف “ميلويفيتش” في حوار لصحيفة “blic” ًالصربي، وفقًا لـ”سبورت 360″: “لدينا مشاكل كبيرة هنا بسبب صعوبة عودة اللاعبين من الدول بسبب إغلاق المطارات، كما سنلعب بدون مهاجمين أجانب مهمين”.
وقال: “المشكلة الأكبر لدينا هي غياب دجانيني تفاريس ويوسف بلايلي وهم مضربين عن العودة للفريق، ولا توجد فترة انتقالية حاليا ولكن جددنا الفريق كثيراً وتم تصعيد عدد كبير من اللاعبين الموهوبين”.
وأوضح: “نملك عددا قليلاً من لاعبين الخبرة للموسم المقبل، وأبرزهم عمر السومة، وماركو مارين وعليهما حمل لاعبين الشباب ومن الواضح أن النادي الذي يملك اللاعبين المميزين هو الذي يدفع أكثر”.
وأشار “ميلويفيتش”: “أرغب في أن ينتهي الموسم الحالي في أقرب وقت ممكن من أجل تشكيل فريق جديد للأهلي الذي يعد أحد أكبر الأندية في المملكة بجانب الهلال والنصر”.