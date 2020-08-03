“الاحتراف” تصدر قرارها النهائي بشأن مشاركة “مايكون” مع النصر أمام الهلال

أعلنت لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم قرارها النهائي بشأن مشاركة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي مايكون بيريرا، في مواجهة الديربي أمام الهلال، من عدمه، وذلك بعدما قام النصر بتحويل إعارة اللاعب إلى شراء نهائي.
وقالت مصادر صحفية، ووفقًا لحساب فضائية “24 الرياضية”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “خاص.. وصلت للتو لنادي النصر موافقة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم على تمديد عقد المدافع مايكون بيريرا، وبالتالي إمكانية مشاركته في لقاء الهلال رسمياً”.
ويستعد فريق النصر لمواجهة الهلال، على ملعب الملك فهد الدولي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بموسم 2019-2020.