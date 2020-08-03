رسالة نارية من “بن زنان” للاعبي النصر قبل موقعة الهلال

وجه المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السابق، عبد الله بن زنان، رسالة قوية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل الموقعة المرتقبة في ديربي الرياض أمام الهلال، ضمن منافسات دوري المحترفين.
وقال “بن زنان”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لاعبو النصر.. لا إفراط ولا تفريط نثق بالله ثم بكم.. أبذلوا كل ماتستطيعوا بذله
قاتلوا لأجل النصر ثم لأجل أنفسكم وتاريخكم وجمهوركم”.
وأضاف المتحدث السابق للنصر: “نعم الفوز والخسارة واردة في كرة القدم ولكن أنتم الأفضل وأنتم الأقوى وأنتم كفء، ولكن التركيز وبذل الجهد سيحقق لكم ماتريدون”. وفق “أخبار 24”.
وتتجه أنظار عشاق كرة القدم بالمملكة، يوم الأربعاء، صوب ملعب الملك فهد، لمتابعة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، في قمة منافسات بطولة دوري المحترفين، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري.
لاعبو النصر :
لا إفراط ولا تفريط
نثق بالله ثم بكم
أبذلوا كل ماتستطيعوا بذله
قاتلوا لأجل النصر ثم لأجل أنفسكم وتاريخكم وجمهوركم
نعم الفوز والخسارة واردة في كرة القدم ولكن أنتم الأفضل وأنتم الأقوى وأنتم كفء ولكن التركيز وبذل الجهد سيحقق لكم ماتريدون 👌🏼 pic.twitter.com/bKPtzSI5OB
— عبدالله بن زنان (@bnznan) August 2, 2020