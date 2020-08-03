يتوقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار حالة رهو المطرية اليوم (الإثنين)، وليلة (الثلاثاء) على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران، ، وجنوب غرب منطقة الرياض، وغرب القصيم.
وأشار إلى أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لغزيرة، وهبوب رياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق، فيما تنخفض الحرارة بداية من غدٍ (الثلاثاء) من 4- 6 درجات مئوية على معظم المناطق، لتكون الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة.
ولفت إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض على مناطق؛ الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، والمدينة، بداية من الغد، وفي القصيم يوم (الأربعاء)، والرياض، والشرقية يوم (الخميس).
وفق “أخبار 24”.