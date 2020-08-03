يتوقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، ‏استمرار حالة رهو المطرية اليوم (الإثنين)، وليلة (الثلاثاء) على ‏أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، والباحة، ‏ونجران، ، وجنوب غرب منطقة الرياض، وغرب القصيم.‏

وأشار إلى أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لغزيرة، وهبوب رياح متفاوتة ‏السرعة على معظم المناطق، فيما تنخفض الحرارة بداية من غدٍ (‏الثلاثاء) من 4- 6 درجات مئوية على معظم المناطق، لتكون ‏الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة.‏

ولفت إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض على مناطق؛ الحدود ‏الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، والمدينة، بداية من الغد، ‏وفي القصيم يوم (الأربعاء)، والرياض، والشرقية يوم (الخميس).‏

استمرار حالة "رهو" المطرية

وفق “أخبار 24”.