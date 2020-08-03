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أخبار المناطق > مصر: مصرع فتاة بطريقة مأساوية بعد 28 يومُا من زفافها.. واتهامات للزوج وأمه بقتلها
03/08/2020   1:27 م

مصر: مصرع فتاة بطريقة مأساوية بعد 28 يومُا من زفافها.. واتهامات للزوج وأمه بقتلها

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لقيت فتاة مصرية تبلغ من العمر 19 عاما حتفها بعد سقوطها عن سطح منزلها، الكائن في مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب مرور 28 يوما فقط على حفل زفافها.

واتهم والد الفتاة زوجها وأمه بالتسبب في قتلها، فيما أوضح شقيق العروس أن أخته اعترفت له بأن خلافات كثيرة نشبت بينها وبين زوجها؛ لكونه يريد بيع “عفش” الشقة ومنقولات المطبخ بحجة سداد ديونه، إلا أنها رفضت لأن والدها هو من قام بشراء العفش ولا يزال يسدد أقساطه.

وأكد شقيق الفتاة، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”، أن الزوج ووالدته عاملوا شقيقته معاملة قاسية، فيما أكد سائق “توك توك” تصادف وجوده وقت سقوط الفتاة أنه شاهد زوج الفتاة وحماتها فوق سطح المنزل عندما سقطت الفتاة جثّة هامدة على سطح الأرض، لكن الزوج وأمه أنكرا هذه الاتهامات.

ومن جهتها، قررت النيابة احتجاز الزوج وأمه، وطلبت تحريات المباحث لبيان تفاصيل الواقعة وملابسات وفاة الفتاة.

مصر: مصرع فتاة بطريقة مأساوية بعد 28 يومُا من زفافها.. واتهامات للزوج وأمه بقتلها

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