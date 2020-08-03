بريطانيا تتوصل لطرق جديدة لإجراء فحص كورونا خلال 90 دقيقة

أعلنت بريطانيا طرقًا جديدة لإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مؤكدةً أن الطرق الجديدة تظهر النتائج خلال 90 دقيقة فقط.
وأوضحت وزارة الصحة البريطانية أن الطرق الجديدة في الفحص تعتمد على جهازين بسيطين يقومان بتحليل الحمض النووي للشخص وتحديد إصابته بالفيروس من عدمه، مضيفة أن الجهازين يقومان أيضا باكتشاف الفيروسات الأخرى التي تنتشر في فصل الشتاء، وليس فيروس كورونا فقط.
وأضافت، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” أن الجهاز الواحد يمكنه أن يجري نحو 15 اختبارًا في اليوم، وسيتم تطبيقه اعتباراً من الأسبوع المقبل في المختبرات ودور رعاية المسنين.