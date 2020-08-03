كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عن المناطق التي سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وأوضح أن مطار الملك فهد في الدمام سجل أعلى درجة حرارة في العالم يوم أمس، حيث بلغت درجة الحرارة 50 مئوية، بينما حلّت الأحساء في المرتبة التالية بتسجيل درجة حرارة 49.8 مئوية، مضيفا أن درجة الحرارة المسجلة بمدينة هرات في أفغانستان بها خلل تقني.
ونوه المسند إلى المدن التي سجلت درجات حرارة عالية في المملكة، ومنها أيضًا: القيصومة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ورفحاء.
وفق “أخبار 24”.