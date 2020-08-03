محافظ #الدلم يدعم المواهب النسائية

تفاعلا مع الطرح الاعلامي بشأن تنمية المواهب النسائية بالدلم من رسامات وشاعرات وتقنيات وغيرهن من الموهوبات الراغبات المشاركة بعرض أعمالهن في المناسبات والمعارض الوطنية أكد أ. فهد بن سلطان بن حميد محافظ الدلم بانه سيدعمهن ويجد لهن مكان يناسبهن في عرض أعمالهن وابداعاتهن .
وقال سعادته بشرهن بانني سوف أدعمهن في اليوم الوطني باذن الله وغيره من المناسبات بتخصيص اجنحة خاصة ضمن فعاليات اليوم الوطني سنويا ليتجدد الابداع ويشاهد الجميع أعمال ومحتويات لبناتهم واخواتهم .
واكد سعادته ان رؤية ٢٠٣٠ تنمية شاملة للجميع وسره تفوق الموهوبات في مختلف المجالات.
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