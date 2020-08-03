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أخبار محلية > “فلكية جدة”: رياح شمسية تخترق الأرض بسرعة ‏‏600 كم/ثانية وتضيء المناطق القطبية
03/08/2020   5:32 م

“فلكية جدة”: رياح شمسية تخترق الأرض بسرعة ‏‏600 كم/ثانية وتضيء المناطق القطبية

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أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة أنه تم ‏رصد دخول سيل من الرياح الشمسية إلى الكرة الأرضية يتحرك ‏بسرعة حوالي 600 كيلومتر بالثانية، مشيرًا إلى أن‏ هذه الرياح تؤدي إلى حدوث نشاط جيومغناطيسي ‏حول القطبين ، دون أية تأثيرات أخرى‎.

‎وأوضح أبو زاهرة، أن تلك المادة الغازية (الرياح الشمسية) ‏تدفقت من ثقب إكليلي في الغلاف الجوي الشمسي، وأن الفرصة مهيأة ‏لظهور أضواء الشفق القطبي اليوم (الإثنين) وغدا (الثلاثاء) ‏حول المناطق القطبية، وذلك مع تعمق عبور الأرض خلال ‏الرياح الشمسية‎.

‎وذكر أن سبب الألوان المختلفة لأضواء الشفق القطبي يرجع ‏لطبيعة الغلاف الجوي للأرض الذي يتكون من غازات مختلفة ‏مثل الأكسجين والنيتروجين،‎ ‎فعندما تضرب الجزيئات المشحونة ‏القادمة من الشمس الذرات والجزيئات في الغلاف الجوي للأرض ‏تتم استثارة تلك الذرات لتعطي الضوء بألوان مختلفة.‎ وفق “أخبار 24”.

“فلكية جدة”: رياح شمسية تخترق الأرض بسرعة ‏‏600 كم/ثانية وتضيء المناطق القطبية

أخبار محلية
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