“فلكية جدة”: رياح شمسية تخترق الأرض بسرعة ‏‏600 كم/ثانية وتضيء المناطق القطبية

أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة أنه تم رصد دخول سيل من الرياح الشمسية إلى الكرة الأرضية يتحرك بسرعة حوالي 600 كيلومتر بالثانية، مشيرًا إلى أن هذه الرياح تؤدي إلى حدوث نشاط جيومغناطيسي حول القطبين ، دون أية تأثيرات أخرى.
وأوضح أبو زاهرة، أن تلك المادة الغازية (الرياح الشمسية) تدفقت من ثقب إكليلي في الغلاف الجوي الشمسي، وأن الفرصة مهيأة لظهور أضواء الشفق القطبي اليوم (الإثنين) وغدا (الثلاثاء) حول المناطق القطبية، وذلك مع تعمق عبور الأرض خلال الرياح الشمسية.
وذكر أن سبب الألوان المختلفة لأضواء الشفق القطبي يرجع لطبيعة الغلاف الجوي للأرض الذي يتكون من غازات مختلفة مثل الأكسجين والنيتروجين، فعندما تضرب الجزيئات المشحونة القادمة من الشمس الذرات والجزيئات في الغلاف الجوي للأرض تتم استثارة تلك الذرات لتعطي الضوء بألوان مختلفة. وفق “أخبار 24”.