استخدمت وزارة الحج والعمرة خلال موسم الحج الاستثنائي لهذا العام 1441هـ إحرامات بتقنية “النانو”، ابتكرها مواطن يدعى “حمد اليامي”، وتهدف للحفاظ على سلامة ضيوف الحرمين، ودعم الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة أن استخدام هذه الإحرامات جاء أيضًا بهدف دعم المبتكرين السعوديين، ودعم الصناعات الوطنية المتقدمة، مضيفة أن الإحرام لديه العديد من المميزات، منها أنه يمنع تكاثر البكتريا في الإحرام.
وأضافت أن الإحرام منسوج قنطي 100%، وقابل للغسيل أكثر من 90 مرة، وحاصل على “آيزو” الجودة العالمية، وخاضع للمقاييس السعودية.
وفق “أخبار 24”.