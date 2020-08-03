“الصحة العالمية”: قد لا يكون هناك حل سحري لجائحة كورونا

اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أنه قد لا يكون هناك “حل سحري” مطلقًا لعلاج أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحافي عقد عبر الإنترنت من جنيف: “هناك تجارب تجرى حاليًا على عدد من العقارات، ونحن جميعا نأمل في إنتاج عقار فعال. لكن لا يوجد حل سحري حاليا وقد لا يكون هناك حل سحري إطلاقا”.
يشار إلى أن فيروس كورونا لا يزال يسجل انتشارًا واسعًا حول العالم، حيث بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس عالميًا نحو 18 مليونا، بينها قرابة 700 ألف وفاة. وفق “أخبار 24”.