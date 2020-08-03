“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية على عدد من مناطق المملكة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الثلاثاء)، من سحب رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات ومناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل عددًا من محافظات منطقة مكة المكرمة، وهي جدة، وبحرة، والكامل، والقنفذة، والليث، والأجزاء الساحلية، وحتى الساعة الــ11 مساءً .
في السياق ذاته، حذرت الأرصاد من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
كما نبهت الأرصاد من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة سطحية وشبه انعدام للرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، مشيرة إلى أن الحالة تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن وغامد الزناد، وبقوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر إلى الساعة الـ10 مساءً. وفق “أخبار 24”.
من جانب آخر، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقتي عسير وجازان إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقتان، وضرورة اتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.