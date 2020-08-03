عبرت عناصر نسائية مشاركة في دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة عن سعادتهن بالانضمام للقطاع الأمني من أجل خدمة الوطن.
وأكدت إحدى العسكريات أن دوريات الأمن تعد مجال عمل جديدًا بالنسبة للنساء، لافتة إلى أنها سارعت في الانضمام للعمل بدوريات الأمن بدون تفكير؛ لكونها قادرة على إنجاز المهام المطلوبة لهذا العمل.
ولفتت عسكرية أخرى، خلال حديثها بقناة الإخبارية، إلى أن لديها استعدادا تاما لأداء الأعمال الميدانية، مضيفة أنه تم توفير العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالعمل الأمني والتدريبات المدنية للعناصر النسائية العاملة في دوريات الأمن كافة. وفق “أخبار 24”.
وذكرت إحدى العاملات بشعبة الشؤون العسكرية أن عملها يتمثل في خدمة العنصر النسائي وإنجاز رخصهن وأيضا الأمور المتعلقة برواتبهن، في حين أوضحت أخرى أنها مسؤولة عن شعبة المتابعة الإدارية.
يشار إلى أن المرأة السعودية شاركت لأول مرة، ضمن شرطة العاصمة المقدسة، في خدمة الحجيج لهذا العام.
فيديو | مشاركة المرأة في إدارة دوريات الأمن في #العاصمة_المقدسة #الإخبارية pic.twitter.com/LqObcsVGDz
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) August 3, 2020