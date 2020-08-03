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أخبار محلية > وزارة الحج تعتزم البدء في الاستعدادات المتعلقة بموسم العمرة المقبل
03/08/2020   5:35 م

وزارة الحج تعتزم البدء في الاستعدادات المتعلقة بموسم العمرة المقبل

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كشفت وزارة الحج والعمرة عن عزمها البدء في الاستعدادات المتعلقة بموسم العمرة المقبل، وذلك بعد نجاح موسم الحج، وفقا للبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الحج، الدكتور حسين الشريف، أن الوزارة ستبدأ في تحديد الدروس المستفادة من تجربة الحج الاستثنائي لهذا العام، كما ستتجه لبدء الاستعدادات اللازمة لموسم العمرة المقبل.

وأضاف، وفقا لصحيفة عكاظ، أن البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة نصت على أن يتم الحجر المنزلي للحجاج لمدة 7 أيام في منازلهم وعدم مغادرتها، مضيفا أن الوزارة ستقوم بمتابعتهم والتأكد من سلامتهم. وفق “أخبار 24”.

ونوه بأنه سيتم تجميع الحجاج بعد الانتهاء من الحج ونقلهم إلى المطار للراغبين في السفر جوا، في حين سيتم وضع الحجاج الذين سيغادرون إلى مدنهم برا في الحجر المنزلي للتأكد من سلامتهم.

وزارة الحج تعتزم البدء في الاستعدادات المتعلقة بموسم العمرة المقبل

أخبار محلية
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