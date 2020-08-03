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أخبار محلية > استشاري يرد على دراسة تزعم تعرض المتعافين من كورونا لتلف جزئي في عضلة القلب
03/08/2020   11:18 م

استشاري يرد على دراسة تزعم تعرض المتعافين من كورونا لتلف جزئي في عضلة القلب

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استعرض استشاري أول أمراض وقسطرة القلب بالحرس الوطني، الدكتور محمد البارقي، النتائج التي خرجت بها دراسة ألمانية حول تعرض المتعافين من فيروس كورونا المستجد لتلف جزئي في عضلة القلب.

وأوضح، خلال حديث لـ”الإخبارية”، أن معظم المتعافين من فيروس كورونا المستجد أصيبوا بالتهابات بسيطة في القلب، على غرار التغيرات التي تطرأ على العضلة بعد الإصابة بالإنفلونزا، مؤكدًا أن نتائج الدراسة الألمانية ليست جديدة وتم رصدها من قبل في الصين.

وأشار إلى أن الصينيين اكتشفوا إصابة المتعافين ببعض التجلطات البسيطة في الأوعية الدموية، واصفًا ذلك بأنه أقل ضررًا من إصابة الشريان التاجي بتجلطات. وفق “أخبار 24”.

وكانت الدراسة الألمانية قد سجلت مشكلات في القلب لما يقارب 80% من المتعافين الذين شملتهم الدراسة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

استشاري يرد على دراسة تزعم تعرض المتعافين من كورونا لتلف جزئي في عضلة القلب

أخبار محلية
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