لعودة آمنة.. “الجمارك” تعلن نجاح تجربة الكلاب البوليسية في الكشف عن مصابي كورونا بدقة عالية

أكد عضو وكالة الشؤون الأمنية بالهيئة العامة للجمارك، عبدالملك العبيد، أن الكلاب البوليسية نجحت في التعرف على مصابي فيروس كورونا المستجد بين القادمين على متن الرحلات الدولية.
وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن استخدام الوسائل الحية، ومن بينها الكلاب، في التعرف على مصابي كورونا بين المسافرين القادمين إلى المملكة يأتي تحت شعار “عودة آمنة”.
وأشار إلى أنه تم تدريب عدد من فصائل الكلاب على اكتشاف المصابين ببعض الأمراض والكشف عن البصمة الوراثية وغير ذلك من الأعمال التي يمكن الاستفادة منها عبر المنافذ الجمركية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “الجمارك” كانت قد نشرت مقطع فيديو للكلب “بايلو”، والذي يمتلك قدرات كبيرة في الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من خلال حاسة الشم.
فيديو | #الجمارك لـ #الإخبارية: الوسائل الحية نجحت في التعرف على مصابي #فيروس_كورونا pic.twitter.com/CeKQg2h7ld
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 3, 2020