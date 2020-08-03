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أخبار محلية > “الجمارك” تعلن تخفيف الإجراءات والتدابير الاحترازية على حركة الشاحنات في المنافذ البرية
03/08/2020   11:18 م

“الجمارك” تعلن تخفيف الإجراءات والتدابير الاحترازية على حركة الشاحنات في المنافذ البرية

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أصدرت الجمارك السعودية تعميما، اليوم الإثنين، على جميع منافذها البرية يتضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات.

وتضمن التعميم السماح بدخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية من دول مجلس التعاون الخليجي والتي تحمل سلعا تكون وجهتها النهائية المملكة، والاكتفاء فقط بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا.

وأوضحت الجمارك أن ذلك يأتي تنفيذا للأمر السامي القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك بمناسبة تخفيف تلك الإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.

“الجمارك” تعلن تخفيف الإجراءات والتدابير الاحترازية على حركة الشاحنات في المنافذ البرية

أخبار محلية
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