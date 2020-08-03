شاهد.. كميات الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة نجران

وثقت مشاهد نشرتها وكالة الأنباء السعودية كميات الأمطار والسيول الغزيرة التي شهدتها أنحاء متفرقة من منطقة نجران صباح اليوم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت أمس من هطول أمطار رعدية على نجران، مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية، كما أطلق المختصون تحذيرات من الاقتراب من الأودية، والتي شهدت بالفعل أمطار غزيرة على مدى الساعات القليلة الماضية.
#فيديو_واس|
“واس” توثق حالة الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة #نجران.#واس_عام pic.twitter.com/zFpawQaLui
— واس العام (@SPAregions) August 3, 2020
وفق “أخبار 24”.