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03/08/2020   11:19 م

شاهد.. كميات الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة نجران

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وثقت مشاهد نشرتها وكالة الأنباء السعودية كميات الأمطار والسيول الغزيرة التي شهدتها أنحاء متفرقة من منطقة نجران صباح اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت أمس من هطول أمطار رعدية على نجران، مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية، كما أطلق المختصون تحذيرات من الاقتراب من الأودية، والتي شهدت بالفعل أمطار غزيرة على مدى الساعات القليلة الماضية.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. كميات الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة نجران

أخبار المناطق
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