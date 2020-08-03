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أخبار محلية > “الكهرباء” ترد على فيديوهات تُدوولت لمنزل صدرت له فواتير كهرباء رغم عدم ربط العدادات بالمنزل
03/08/2020   11:19 م

“الكهرباء” ترد على فيديوهات تُدوولت لمنزل صدرت له فواتير كهرباء رغم عدم ربط العدادات بالمنزل

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ردت شركة الكهرباء، ممثلة في حساب العناية بالمشتركين، على شكوى أحد المواطنين نشر بعض مقاطع الفيديو بشأن أخطاء فنية، تمثلت في صدور فاتورة كهرباء على منزل رغم عدم ربط عداداته بالشبكة.

وأوضحت الشركة أن مقاطع الفيديو المنشورة قديمة ويعود تاريخ تداولها لأكثر من عامين، مؤكدة أن المختصين باشروا وقتها الخطأ وعالجوه في حينه.

وكانت المقاطع التي تضمنتها شكوى المواطن تتعلق بصدور فاتورة بمبالغ تفوق 800 ريال لعدادات معطلة منذ ما يزيد على عام كامل، بالإضافة إلى عدم ربط عدادات استهلاك لوحدات سكنية بالشبكة وصدور فاتورة أيضا عليها. وفق “أخبار 24”.

“الكهرباء” ترد على فيديوهات تُدوولت لمنزل صدرت له فواتير كهرباء رغم عدم ربط العدادات بالمنزل

أخبار محلية
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