استشاري أمراض معدية يكذّب منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح “كورونا”

ردّ استشاري الأمراض المعدية، الدكتور سميح غزال، على تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبرييسوس، اليوم الإثنين، بشأن عدم وجود حل على الإطلاق لجائحة كورونا المستجد.
وأكد غزال، خلال حديث لقناة الإخبارية، أن المؤشرات والتجارب السريرية في المملكة وكافة أنحاء العالم تشير إلى أن الحصول على لقاح مضاد للفيروس التاجي بات وشيكًا، موضحًا أن الإسلام يدفعنا دومًا للتمسك بالأمل.
وأوضح أن تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية قد تكون تحمل معنى صعوبة إيجاد حل عاجل للجائحة، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل تجارب وأبحاثاً جارية من أجل التوصل إلى لقاح فعال ضد الفيروس. وفق “أخبار 24”.
فيديو | “الصحة العالمية”: قد لا يوجد حل لـ #كورونا.. واستشاري أمراض معدية لـ #الإخبارية: لدينا أمل والمؤشرات تؤكد قرب وجود العلاج pic.twitter.com/VbvbrVf2hr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 3, 2020