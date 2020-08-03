حققت المبتعثتان في اليابان، حنين عبدالله الزهراني وهدى وليد نيازي مراد، نجاحًا كبيرًا على مستوى الدراسة، بعد تحقيقهما مراكز متقدمة بالأقسام الدراسية.
واستطاعت حنين تحقيق المركز الأول على مستوى قسم الهندسة النووية بجامعة توكاي اليابانية، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، فيما تمكّنت هدى من تحقيق المركز الثاني في الفصل الدراسي الأول، والمركز الثالث في الفصل الدراسي الثاني، على مستوى قسم علوم البيئة بنفس الجامعة.
وكرّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طوكيو، نايف الفهاد، المبتعثتين لتفوقهما الدراسي، في مناسبة حضرها الملحق الثقافي الدكتور علي العنزي وعدد من المسؤولين في السفارة.
وفق “أخبار 24”.