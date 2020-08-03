بالفيديو.. “المطلق” يوضح موانع استجابة الدعاء

أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أن هناك عددا من موانع استجابة الله للدعاء.
وأوضح، خلال لقائه بقناة السعودية، أن أبرز موانع الاستجابة تكون دومًا مع الدعاء بالإثم أو قطع الأرحام، كما أكد المطلق أن الله -عز وجل- لا يستجيب لمن يأكلون الحرام، سواء بالسرقة أو الرشوة أو بيع المخدرات والممنوعات.
وأضاف المطلق أن الاستعجال قد يكون من موانع استجابة الدعاء من العباد، وذلك حتى وإن كان هناك إلحاح في الدعوة.
#فتاوى | معالي الشيخ عبدالله المطلق – عضو #هيئة_كبار_العلماء يوضح موانع إجابة الدعاء. pic.twitter.com/umkYsG1Gx9
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 3, 2020
وفق “أخبار 24”.