كشفت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الإثنين)، عن متطلبات شهادة اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية إلكترونياً، والتي تشمل بيع التذاكر وتسويقها وتوفير إمكانية تحديد وحجز واختيار أماكن الحضور.
وتضمنت المتطلبات السجل التجاري لمقدم طلب الشهادة متضمناً “نشاط الحجز وبيع التذاكر ” للفعاليات الرياضية والترفيهية والمعارض والمؤتمرات، إلى جانب سداد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة إن وُجد.
كما تضمّنت تفويضا مصدقا من الغرفة التجارية أو صورة الوكالة الشرعية وهوية “المفوض/ الوكيل” إذا كان مقدّم الطلب غير المالك، حيث أوصت الهيئة الراغبين في الحصول على الشهادة بالتقديم عبر “بوابة الترفيه”.
وفق “أخبار 24”.