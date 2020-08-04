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أخبار المناطق > بالفيديو.. سيدة تبيع الشاي والقهوة لتغطية نفقات علاجها في أبها
04/08/2020   7:01 ص

بالفيديو.. سيدة تبيع الشاي والقهوة لتغطية نفقات علاجها في أبها

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تُدعى أم سعد تركت علاجها في أحد مستشفيات أبها لتبيع الشاي والقهوة بأرخص الأسعار، وذلك للحصول على ما يغطي نفقات علاجها.

وعرض أحد رواد منصة “سناب شات” مقطعا للسيدة، حيث دعا الجمهور لشراء المشروبات من السيدة وتوثيق ذلك من خلال الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تبيع بأسعار رخيصة للغاية.

وقال مصور الفيديو إن السيدة أخبرته بأنها فضّلت الخروج من المستشفى وعدم استكمال علاجها على النحو الأمثل، وذلك لتغطية نفقات العلاج وكسب العيش من خلال بيع المشروبات.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. سيدة تبيع الشاي والقهوة لتغطية نفقات علاجها في أبها

أخبار المناطق
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