وزير الرياضة يوجه بإقامة “ممر شرفي” لأبطال الصحة والأمن في الجولة الـ23 من الدوري

وجَّه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن، تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات الأمنية والصحية خلال الفترة الماضية، في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم في المملكة.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الممر الشرفي بمشاركة جميع الحكام ولاعبي الفرق في جميع مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستنطلق غدًا الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة أن ذلك تجسيد للقيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية المناطة بالوزارة بكافة إداراتها وقطاعاتها، تقديرًا منها للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الصحة والأمن طوال هذه الفترة، والتي ستسهم -بإذن الله تعالى- في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.
سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجه بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن في جميع مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تقديرًا لجهودهم الكبيرة، في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)#عيدنا_عيدين pic.twitter.com/ebeOvU5l7b
— وزارة الرياضة (@gsaksa) August 3, 2020
وفق “أخبار 24”.