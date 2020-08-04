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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة
04/08/2020   7:02 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة اليوم (الثلاثاء).

وتوقّعت الهيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على مناطق: “جازان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة”.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق: “القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة”.

ويُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 47 درجة مئوية في الأحساء، وأدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في أبها.وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة

أخبار محلية
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