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أخبار محلية > بالفيديو.. “الزعاق”: أمطار هذه الأيام لا تنبت نبتاً ولا تنفع الأرض
04/08/2020   7:04 ص

بالفيديو.. “الزعاق”: أمطار هذه الأيام لا تنبت نبتاً ولا تنفع الأرض

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الأمطار التي تهطل خلال هذه الأيام لا تُنبت نبتاً ولا تنفع الأرض وتسمى بالهريف، وهي الأمطار “القيضيّة”، مبيناً أنها بعكس أمطار الخريف التي تكون في زمن الوسم.   

وأوضح خلال فيديو نشره عبر حسابه بـ”تويتر”، أن الأمطار التي تسقط على جنوب المملكة ومرتفعات الحجاز وسلطنة عمان واليمن تسمى “خريفاً” وصفاً لا فصلاً، مشيراً إلى أنها تتزامن مع فترة خرف التمر.   

ونوه إلى أن الأجواء بعد 15 عاماً وفي عام 1456 هـ، سيضحي الناس بآخر أيام الشتاء، وبعد 30 ليلة من اليوم سيشعرون ببرودة آخر الليل ويشعلون النار بالعراء من باب الاستئناس، مبيناً أنه بعد 70 ليلة سيشعرون ببرودة الأجواء آخر النهار ويشعلون النار بالعراء من باب الضرورة. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الزعاق”: أمطار هذه الأيام لا تنبت نبتاً ولا تنفع الأرض

أخبار محلية
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