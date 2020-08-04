نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > “أمانة جدة” تحقق في وفاة زوجة مواطن وابنته بحـادث بسبب مبنى أقيم وسط أحد الطرق
04/08/2020   7:06 ص

“أمانة جدة” تحقق في وفاة زوجة مواطن وابنته بحـادث بسبب مبنى أقيم وسط أحد الطرق

+ = -
1132

فتحت أمانة جدة تحقيقاً لكشف ملابسات الحـادث الذي أسفر عن وفاة زوجة مواطن وابنته وإصابة ابنه، وذلك بعد ارتطام مركبة كانوا يستقلونها بجدار مبنى أقيم وسط أحد الطرق في أبحر الشمالية.   

وأعربت الأمانة عن أسفها للحـادثة المؤلمة، داعية الله أن يتغمد الموتى بواسع رحمته وأن يشفي المصاب، كما أكدت أنها اتخذت كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين.   

يُشار إلى أن المواطن عبدالله العشري قد ظهر في مقطع فيديو وهو يُطالب بمحاسبة المتسببين في وفاة زوجته وابنته وإصابة ابنه؛ جراء تعرّض مركبتهم لحـادثة الارتطام. وفق “أخبار 24”.

“أمانة جدة” تحقق في وفاة زوجة مواطن وابنته بحـادث بسبب مبنى أقيم وسط أحد الطرق

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885105344.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.