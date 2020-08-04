“أمانة جدة” تحقق في وفاة زوجة مواطن وابنته بحـادث بسبب مبنى أقيم وسط أحد الطرق

فتحت أمانة جدة تحقيقاً لكشف ملابسات الحـادث الذي أسفر عن وفاة زوجة مواطن وابنته وإصابة ابنه، وذلك بعد ارتطام مركبة كانوا يستقلونها بجدار مبنى أقيم وسط أحد الطرق في أبحر الشمالية.
وأعربت الأمانة عن أسفها للحـادثة المؤلمة، داعية الله أن يتغمد الموتى بواسع رحمته وأن يشفي المصاب، كما أكدت أنها اتخذت كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يُشار إلى أن المواطن عبدالله العشري قد ظهر في مقطع فيديو وهو يُطالب بمحاسبة المتسببين في وفاة زوجته وابنته وإصابة ابنه؛ جراء تعرّض مركبتهم لحـادثة الارتطام. وفق “أخبار 24”.