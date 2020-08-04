“دار التائهين بمنى”.. كانت ملاذ الضائعين في الحج قديماً.. تعرّف على قصتها

نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية قصة دار التائهين التي أنشئت قديماً في مشعر منى بمكة المكرمة، والتي كانت ملاذ الحجاج الضائعين في مكة خلال مواسم الحج.
وأوضحت الدارة أن هذه الدار كانت حلقة الوصل بين التائهين وذويهم، وبنيت لاختصار الوقت والجهد المبذولين في البحث، وكانت جزءاً من منظومة الأمن التي تعززت في العهد السعودي.
وأشارت إلى أن الدار كانت عبارة عن مبنى يحتوي على 10 عنابر مزوّدة بالكهرباء والماء، وتتسع لنحو ألفي حاج، وكان الحجاج التائهون يأتون إليها ويُطعمون فيها على مدار اليوم حتى يجدوا ذويهم ومطوفيهم.