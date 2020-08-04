بالفيديو.. هذه الإجراءات التي ستطبق في الملاعب وهكذا سيدخل اللاعبون أرض الملعب

أظهر تقرير تلفزيوني الإجراءات الاحترازية التي ستشرف رابطة دوري المحترفين على تطبيقها في الملاعب السعودية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، مع عودة النشاط الرياضي اليوم (الثلاثاء).
وأظهر التقرير الذي عرضه برنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، وجود ملصقات على الأرض لتوجيه اللاعبين وملصقات على المقاعد لمساعدة اللاعبين على تحقيق التباعد الاجتماعي، بالإضافة لوجود علامات على الغرف المخصصة لتغيير الملابس، حيث سيسمح باستخدام عدد منها وليس جميعها.
وخصص في كل ملعب صالة للإحماء وستكون فترة الإحماء قبل 50 دقيقة من بداية المباراة بإشراف مراقب المباراة، وتم فيها مراعاة تحقيق التباعد الاجتماعي، وبعد الإحماء سينزل اللاعبون لأرضية الملعب لبدء المباراة.
من جانبه، قال مدير إدارة التشغيل برابطة المحترفين عبداللطيف خليل، إن بعض الملاعب سيكون بها 4 غرف للاعبين لتقليل الكثافة داخل الغرفة، وبعض الملاعب سيكون بها غرفتان فقط لكن مساحتهما ستسمح بتحقيق التباعد الاجتماعي.
وأضاف خليل أن الجهاز الفني والإداري هو فقط مَن سيجلس على مقاعد البدلاء بحد أقصى 11 شخصاً مع وجود مسافة بين كل شخص، فيما سيجلس اللاعبون في المدرجات خلف مقاعد البدلاء، وسيجلس رئيس النادي ومشرف الفريق في المنصة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن نزول اللاعبين من المدرج في حالة التبديل سيكون سهلاً، وهناك مكان مخصص لهم لإجراء عملية الإحماء، مبيناً أن هناك توجيهاً للاعبين بعدم المصافحة في حالة الاحتفال عند الفوز أو إحراز هدف، وأنه يتمنى من الجميع الالتزام.
يذكر أن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي توقفت بسبب جائحة كورونا، ستستأنف اليوم (الثلاثاء) بإقامة 5 مباريات في الجولة الـ 23، فيما تستأنف باقي مباريات الجولة غداً (الأربعاء).
إجراءات التعقيم وحماية اللاعبين وكيفية دخول الفرق بالدوري وأمور أخرى عبر تقرير الصدى#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#صدى_الملاعب pic.twitter.com/Spvi8DkUTq
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) August 3, 2020