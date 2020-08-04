بالفيديو.. مدير مكافحة عدوى يوضح أسباب انخفاض إصابات “كورونا” هذه الأيام

أكد مدير إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالرياض الدكتور حسين الرشيدي، أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات وقائية على مستوى المنشآت الصحية وعلى المجتمع ساهمت في خفض عدد حالات الإصابة بـ”كورونا” في الفترة الأخيرة.
وقال الدكتور الرشيدي خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن اكتشاف العدوى مبكراً من خلال مراكز “تطمن” التي أطلقتها وزارة الصحة في جميع المناطق، وسهولة وصول الخدمات الصحية وتلقي العلاج للمصابين، وتوعية المجتمع والتزامه بالاشتراطات الصحية ساهما في انخفاض الإصابات بشكل حاد.
وأضاف أنه لم يُرصد أي مخالفات في المنشآت الصحية خلال الزيارات التي تم إجراؤها من قبل وزارة الصحة للتأكد من الإجراءات في المؤسسات الصحية. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت أمس (الإثنين)، تسجيل 32 حالة وفاة و1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1972 حالة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 242053 حالة.
فيديو | مدير إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة الرياض لـ #الإخبارية: التثقيف الصحي ساهم في انخفاض عدد الإصابات بالفيروس ولم نرصد مخالفات pic.twitter.com/gsh9yW7ORd
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 3, 2020