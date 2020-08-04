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أخبار محلية > “الصحة العالمية”: منشأ “كورونا” قد لا يكون في مدينة ووهان الصينية
04/08/2020   5:46 م

“الصحة العالمية”: منشأ “كورونا” قد لا يكون في مدينة ووهان الصينية

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قال مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية، أمس (الإثنين)، إن مدينة ووهان الصينية قد لا تكون منشأ فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد- 19).

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايك راين، أن المنظمة بالتعاون مع الصين تعتزم تشكيل فريق دولي لتعقب سلسلة العدوى للحالات التي أصيبت بكورونا في أواخر العام الماضي في ووهان.

وأضاف بحسب وكالة الأنباء الألمانية أنه سيتم إجراء دراسات واسعة لتعقب أنواع الحيوانات التي نقلت الفيروس إلى الإنسان، ولدرس الصلة بين الحالات البشرية الأولى. وفق “أخبار 24”.

الجدير بالذكر أن الدراسات التي أعدّها صينيون مؤخراً بشأن الحالات الأولى للمصابين بكورونا حول سوق ووهان للمأكولات البحرية؛ توصلت إلى وجود فجوات في الساحة المعنية بالأوبئة.

“الصحة العالمية”: منشأ “كورونا” قد لا يكون في مدينة ووهان الصينية

أخبار محلية
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