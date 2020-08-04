اكتملت مساء أمس (الإثنين)، مغادرة حجاج بيت الله الحرام، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد إتمام فريضتهم.
وكانت الرحلات الجوية لنقل الحجاج، لعودتهم لوجهاتهم قد بدأت صباح الإثنين، بمتابعة من رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل.
وفي تصريح سابق أوردته صحيفة “عكاظ”، قال مدير مطار الملك عبدالعزيز عصام فؤاد: “نعمل جميعا حسب التوجيه الكريم نحن وجميع القطاعات بالوجود في كافة مواقعنا التشغيلية في المشاعر المقدسة والمطارات، بكامل الطاقات والاستعداد لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات”.
يذكر أن عدد رحلات حجاج الداخل هذا العام بلغ 25 رحلة للقدوم والمغادرة، من وإلى الوجهات التالية: الرياض، والمدينة المنورة، والوجه، والدمام، والقصيم، وأبها، وجيزان، وتبوك.
وفق “أخبار 24”.