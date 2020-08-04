تناول تقرير مصور نشره الإعلامي محمد الهمزاني، تاريخ وادي لبن غرب مدينة الرياض، والذي كان يمد العاصمة بالفواكه والمياه والحطب، كما سلط الضوء على سبب تسمية الوادي بهذا الاسم.
وأوضح التقرير أن وادي لبن، الذي يبدأ من جبال طويق ويتجه شرقا حتى التقائه بوادي حنيفة حيث يعتبر أحد روافده المهمة، سُمي بهذا الاسم لصفائه وعذوبة مائه.
بدوره أكد فهد الريس -أحد سكان وادي لبن- أن الوادي كان يتميز بعذوبة مياهه، وكان قبل عام 1395هـ أحد مصادر المياه المهمة لمدينة الرياض، حيث تُنقل المياه من الوادي إلى البطحاء والمرقب.
وأشار الريس إلى أن الوادي كان يضم العديد من المزارع، والتي اشتهرت في ذلك الزمان بزراعة النخيل والعنب والبرتقال والخوخ والرمان والكثير من أنواع الفواكه.
وأبان أن وادي لبن كان كثيف الأشجار، لكنها اختفت بسبب الاحتطاب الجائر ونقل البطحاء التي تستخدم في عمليات البناء، مشيرا إلى أن الوادي كان مكانا رائعا للتخييم في أيام الإجازات.
وفق “أخبار 24”.