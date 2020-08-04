للتخلص من الصداع.. إليك 5 علاجات طبيعية

يعاني الكثير من الصداع وأكثر أنواعه شيوعا هو الصداع التوتري، ويلجأ البعض لعلاجه بالأدوية، إلا أن هناك علاجات طبيعية تساعد على التخلص من الصداع وتخفيف أعراضه.
ومن أبرز العلاجات الطبيعية التي تساهم في علاج الصداع:
شرب الماء:
كشفت دراسات أن الجفاف المزمن هو من الأسباب الشائعة للصداع النصفي والصداع التوتري، وبينت أن تناول الماء يخفف من أعراض الصداع التي يسببها الجفاف خلال 30 دقيقة إلى 3 ساعات من تناوله، ويمكن أيضا تناول الأطعمة الغنية بالماء.
المغنسيوم:
يعد المغنسيوم من أهم المعادن لوظائف الجسم، بما في ذلك التحكم في سكر الدم وعمل الأعصاب وبناء العظام، وهو علاج آمن وفعال لحالات الصداع، حيث إن نقص المغنسيوم يكثر لدى الأشخاص المصابين بالصداع النصفي المنتظم مقارنة بهؤلاء الذين لا يصابون به.
وبينت دراسات أن العلاج بـ600 ميليغرام يوميا من سترات المغنسيوم الفموي يساعد في خفض تكرار الصداع النصفي، وتعتبر الخضراوات ذات الأوراق الخضراء من أهم المصادر الطبيعية للمغنسيوم، بالإضافة إلى بذور القرع، واللوز، والفستق، والحبوب الكاملة.
الحصول على قسط كاف من النوم:
قلة النوم أو كثرته من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الصداع لدى بعض الأشخاص، ويفضل النوم من 7 إلى 9 ساعات ليلا، للحصول على أقصى الفوائد. وفق “أخبار 24”.
الزيوت الأساسية:
تحتوي الزيوت الأساسية على مركبات عطرية من نباتات مختلفة، ويقلل زيت النعناع من أعراض الصداع التوتري، فيما يساهم زيت اللافندر في تقليل آلام الصداع النصفي والأعراض المرتبطة به عند استنشاقه.
اليوجا:
تعد ممارسة اليوجا وسيلة ممتازة لتخفيف الضغط والتوتر وتقليل الألم، وقد تساعد في تقليل شدة الصداع، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين مارسوا اليوجا 3 أشهر لاحظوا تراجعا كبيرا في تكرار حالات الصداع وشدته والأعراض المتصلة به.