وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير كافة البلديات بتطبيق مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديدة لتخطيط المدن لقطاع الشوارع بعرض 15 مترا، وذلك بعد نجاح تجربة بلدية الخبر بتأهيل بعض الشوارع.

وقامت الأمانة باختيار 3 شوارع في الخبر لتنفيذ المبادرة، حيث تم فيها تخصيص مساحات للتشجير بعرض متر، ومسارات جانبية للمشاة تم دهانها باللون الأحمر بعرض 1.5 متر.

وأوضحت أنه تم تخطيط مواقف للسيارات بعرض مترين ومسار للمركبات لكل اتجاه بعرض 6 أمتار، مبينة أنه سيتم العمل على تأهيل 30 شارعا كمرحلة أولى.

بعد نجاح التجربة في الخبر.. توجيه بتطبيق التخطيط الجديد للشوارع في المنطقة الشرقية

بعد نجاح التجربة في الخبر.. توجيه بتطبيق التخطيط الجديد للشوارع في المنطقة الشرقية

بعد نجاح التجربة في الخبر.. توجيه بتطبيق التخطيط الجديد للشوارع في المنطقة الشرقية

بعد نجاح التجربة في الخبر.. توجيه بتطبيق التخطيط الجديد للشوارع في المنطقة الشرقية

وفق “أخبار 24”.