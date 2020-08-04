بعد نجاح التجربة في الخبر.. توجيه بتطبيق التخطيط الجديد للشوارع في المنطقة الشرقية

وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير كافة البلديات بتطبيق مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديدة لتخطيط المدن لقطاع الشوارع بعرض 15 مترا، وذلك بعد نجاح تجربة بلدية الخبر بتأهيل بعض الشوارع.
وقامت الأمانة باختيار 3 شوارع في الخبر لتنفيذ المبادرة، حيث تم فيها تخصيص مساحات للتشجير بعرض متر، ومسارات جانبية للمشاة تم دهانها باللون الأحمر بعرض 1.5 متر.
وأوضحت أنه تم تخطيط مواقف للسيارات بعرض مترين ومسار للمركبات لكل اتجاه بعرض 6 أمتار، مبينة أنه سيتم العمل على تأهيل 30 شارعا كمرحلة أولى.
قامت #أمانة_المنطقة_الشرقية باختيار 3شوارع بالخبرلتنفيذ مبادرةتخطيط المدن لقطاع شوارع15متر تم فيهاتخصيص مساحات للتشجيربعرض متر،ومسارات جانبيةللمشاةتم دهانها باللون الأحمربعرض1.5مترومواقف للسيارات بعرض 2متر ومسار للمركبات لكل اتجاه بعرض6أمتار.وسيتم العمل على تأهيل٣٠شارع كمرحلةأولى pic.twitter.com/IeC6oJFq03
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) August 4, 2020
وفق “أخبار 24”.