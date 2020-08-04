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04/08/2020   5:54 م

8 نصائح لتعزيز مناعة الجسم

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض ثماني نصائح لتعزيز مناعة الجسم، وجعله يتمتع بصحة جيدة قادرة على مقاومة الفيروسات والأمراض.

ولرفع مناعة الجسم، حثت المدينة في منشور توعوي العموم على اتباع نمط غذائي صحي ومتوازن، والإكثار من شرب الماء، وتجنب الأطعمة الدسمة، وتناول الأطعمة الغنية بأوميغا 3.

كما حثّت على تناول الأطعمة المضادة للأكسدة مثل الخضار والفواكه وإضافة الكركم في الأغذية المطهوة، وتناول الأغذية الغنية بالحديد لتجنب الإصابة بنقص الحديد، وتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “ج” مثل الفلفل الرومي الملون والحمضيات وغيرها.وفق “أخبار 24”.

وشددت على ضرورة تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة كالسكر ومنتجات الدقيق الأبيض؛ كونها تعيق عمل الجهاز المناعي بكفاءة.

8 نصائح لتعزيز مناعة الجسم

طب وتداوي
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