بعد صور متداولة وانتقاد عضو "شورى".. بلدية في حائل توضح سبب تشجير الشوارع بالبلاستيك

انتقد عضو مجلس الشورى، عبدالله السعدون، تزيين أحد الشوارع في منطقة حائل بالأشجار البلاستيكية.
وكتب السعدون في تدوينة على حسابه في “تويتر”: “هل تصدقون أن أشجار البلاستيك تزين شارعا طويلا في إحدى مدن حائل الجميلة والمناسبة لزراعة أشجار البيئة؟”، مرفقًا صورا تظهر الأشجار البلاستيكية.
كما تداول مغردون آخرون صورًا للأشجار البلاستيكية التي انتشرت في شوارع حائل، معبرين عن اندهاشهم لاستخدام هذه الأشجار بدلًا من زرعها بالثمار الطبيعية.
وتفاعلت بلدية محافظة الشنان مع تغريدة السعدون، موضحة أن القرية المشار إليها في التغريدة هي قرية الجحفة، وتعاني شحًّا في المياه، لهذا لجأت البلدية للبديل البلاستيكي.
وفق “أخبار 24”.