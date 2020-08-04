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أخبار المناطق > ارتكبوا 72 جريمة.. شرطة الرياض تطيح بعصابة كسر المركبات وسرقة محتوياتها
04/08/2020   5:55 م

ارتكبوا 72 جريمة.. شرطة الرياض تطيح بعصابة كسر المركبات وسرقة محتوياتها

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة باثنين من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، امتهنا كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها وسرقة المقتنيات الشخصية منها.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه تم ضبط المتهمَين متلبسين، أثناء شروعهما بارتكاب إحدى جرائمهما بحي السليمانية.

وأضاف أنهما أقرّا بارتكاب (72) حادِثة، واستيلائهما على (50) جهازاً، منها حواسب آلية وأجهزة لوحية وجوالات متنوعة. وفق “أخبار 24”.

كما تم القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية بمتجرٍ للإلكترونيات بحي السليمانية، تمثل دورهم في شراء المسروقات من الجانيين وبيعها، وتم استرداد جزء من الأجهزة المسروقة كانت بحوزتهم في المتجر، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

ارتكبوا 72 جريمة.. شرطة الرياض تطيح بعصابة كسر المركبات وسرقة محتوياتها

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