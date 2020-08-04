“الأرصاد”: بعض المدن لامست نصف درجة الغليان وهذه المناطق الأكثر تأثراً بارتفاع الحرارة

أكد متحدث الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، أن المناطق الساحلية هي الأكثر تعرضًا لارتفاع درجات الحرارة بالمملكة، وبالأخص المنطقة الشرقية.
وأوضح، خلال حديثه للإخبارية، أن درجات الحرارة في مدينة الدمام لامست الـ50 في الظل يوم الأحد، وهو ما يمثل معدلا طبيعيا لدرجات الحرارة في مدن الأحساء والدمام خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن مستويات الرطوبة في منطقة الخليج قد تصل إلى 100% في بعض الأحيان، كما أكد أن المناطق الساحلية الجنوبية تشهد أيضًا مستويات مرتفعة من الرطوبة، وبالأخص في مدن جازان وجدة، وتقل كلما اتجهنا نحو الشمال. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن درجات الحرارة بشكل عام في المملكة تتراوح من 35 إلى 49 درجة مئوية، مؤكدًا أن انكماش درجات الحرارة يكون في الغالب بسبب الرياح ثم تعاود الارتفاع مجددًا فور انتهاء موجة الهواء.
فيديو | #الأرصاد لـ #الإخبارية: #الشرقية أكثر المناطق ارتفاعا في الحرارة.. و #الدمام لامست الـ 50 درجة مئوية في الظل pic.twitter.com/RBrnqvVNIX
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 4, 2020