دعت وزارة التجارة المستهلكين لدفع السعر المكتوب على المنتج دون أي زيادة، مؤكدة أنه يشمل ضريبة القيمة المضافة المحتسبة على السلعة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن السعر الموجود على المنتج يكون شاملا لضريبة القيمة المضافة، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن أي تاجر يقوم باحتساب الضريبة مرة أخرى على السلعة، وذلك من خلال التواصل مع هيئة الزكاة والدخل على رقم 19993.
ورفعت الوزارة شعار “لا تسأل بكم” لتوعية المواطنين بالتعامل التجاري وفق الأسعار المكتوبة على السلع دون قبول أي زيادة في السعر، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال برقم 1900 أو من خلال موقع الوزارة أو التطبيق الإلكتروني للبلاغ التجاري.
وفق “أخبار 24”.