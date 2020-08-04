أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ – اليوم (الثلاثاء) – جاهزية إدارات ومكاتب التعليم للعام الدراسي الجديد، وللتعامل مع كافة الظروف الاستثنائية التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة القادمة.
وشدد الوزير على ضرورة استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، واستثمار هذه الفترة في تدريب المعلمين والمعلمات على برامج التعليم عن بعد.
كما دعا وزير التعليم إلى رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بعد في كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية.
ولفت الوزير إلى أهمية مراجعة البروتوكولات الوقائية والتدريب عليها، بما يكفل حماية الجميع، مؤكداً على أهمية استكمال تشكيل اللجان المتخصصة المطلوبة في إدارات التعليم والمكاتب والمدارس؛ لتطبيق تلك البروتوكولات، والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بُعد كجزء مكمل لعمليات التعليم الحضورية الكلية أو الجزئية، أو كخيار وحيد في حال تطبيقه. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير عن بعد مع مديري التعليم في مناطق المملكة ومحافظاتها؛ لمناقشة أبرز الاستعدادات والمستجدات المتصلة بالعام الدراسي المقبل.