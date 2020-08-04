نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة اليوم (الأربعاء).
وتوقّعت الهيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على مناطق: “جازان وعسير ونجران والباحة” وسواحلها، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من مكة المكرمة.
كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: “القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة”.
فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 47 درجة مئوية في الأحساء، وأدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في أبها وطريف.
وفق “أخبار 24”.