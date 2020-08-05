بالفيديو.. “النيابة”: التقصير تجاه الأسرة يندرج تحت مسمى “الإيذاء”.. وهذه عقوبته

أوضحت النيابة العامة التصرفات والأشكال التي تندرج تحت مسمى الإيذاء والذي يعتبر شكلاً من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد بأي منهم.
وأضافت أن الإيذاء يرتكب من أشخاص تجاه آخرين من منطلق وجود سلطة أو ولاية أو مسؤولية أو بسبب رابط أسري أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية، كما يندرج ضمن الإيذاء امتناع الشخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته والتزاماته في توفير أساسيات الحياة لأحد أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً توفير تلك الحاجات لهم.
وأشارت إلى أن الشخص الذي يرتكب مثل هذه الأفعال يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
#النيابة_العامة#الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه أخر، متجاوزاً حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية، ومن ذلك امتناعه أو تقصيره بالوفاء بواجباته في توفير الحاجات الأساسية لأحد أفراد أسرته. pic.twitter.com/NXvHGfqMWJ
— ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) August 4, 2020
وفق “أخبار 24”.