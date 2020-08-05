“الأرصاد”: موجة حارة بالشرقية وغبار على الرياض وعدد من المناطق خلال الساعات المقبلة

حذّر الإنذار المبكّر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من موجة حارة ستشهدها المنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة، فيما تشهد منطقة الرياض ومناطق أخرى رياحاً مثيرة للغبار والأتربة.
وأوضحت الهيئة أن الموجة الحارة في الشرقية يتوقع أن تبدأ صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة مساءً، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو أكثر، وتشمل مدن الدمام والأحساء والخبر والخفجي والقطيف والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.
وأضافت أن أجزاءً من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية وتبوك والجوف والمدينة المنورة وعسير ونجران ومكة المكرمة وحائل، ستشهد بدءاً من صباح اليوم (الأربعاء) رياحاً نشطة مثيرة للغبار والأتربة تسبب تدنياً في مدى الرؤية، قد تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن أجزاءً من منطقة جازان ستشهد هطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية تسبب تدنياً في مدى الرؤية، بدءاً من صباح اليوم وحتى الساعة الـ 11 مساءً.