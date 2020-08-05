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اخبار رياضية > آخر استعدادات “الديربي”.. “فيتوريا” يجهز بديل “مايكون” و”رازفان” يستبعد “خربين”
05/08/2020   8:28 ص

آخر استعدادات “الديربي”.. “فيتوريا” يجهز بديل “مايكون” و”رازفان” يستبعد “خربين”

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قالت مصادر إن مشاركة المحترف البرازيلي في صفوف النصر مايكون بيريرا مع فريقه في لقاء الديربي أمام الهلال اليوم (الأربعاء)، ما زالت معلّقة لعدم تسلم الإدارة النصراوية أي خطاب رسمي من أي جهة يحدد موقف اللاعب من المشاركة في المباراة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر استدعى الثلاثي عمر هوساوي ونايف الماس وعبدالإله العمري لمعسكر الفريق الإعدادي للمباراة، ومن الممكن استبعاد أحدهم في حال سمح بمشاركة مايكون.

وأضافت أن مدرب الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو استبعد الثنائي عبدالله عطيف والسوري عمر خربين من قائمة الفريق المشاركة في المباراة، بسبب إصابة عطيف وعدم جاهزية الأخير.

وأشارت إلى أن المدرب الروماني ما زال يفاضل بين البرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي أندريه كاريلو للبدء بأحدهما أساسياً، لافتة إلى أن إدواردو الأقرب للمشاركة نظراً لعدم اتضاح الصورة حتى الآن حول جاهزية كاريلو.

آخر استعدادات “الديربي”.. “فيتوريا” يجهز بديل “مايكون” و”رازفان” يستبعد “خربين”

اخبار رياضية
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