قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال الجمعيات الطبية التي يمولها على مجمل الأراضي اللبنانية، فور وقوع انفجـار بيروت، العديد من المساعدات الطبية للجرحى والمصابين.
وحرّك المركز الفرق الإسعافية الموجودة شمال لبنان إلى بيروت، كما نقل فريقاً طبياً تابعاً له من عرسال لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي ونقل الجرحى من موقع الانفجـار وتقديم الرعاية الصحية.
يُشار إلى أن انفجـاراً هائلاً شهده مرفأ بيروت يوم أمس (الثلاثاء)، تسبب في وقوع أضرار كبيرة في العاصمة اللبنانية، وأوقع 73 قـتيلاً وأكثر من 3700 مصاب.
وفق “أخبار 24”.