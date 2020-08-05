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أخبار محلية > تقديرا لتفانيها في عملها.. “اليونسكو” تجدد تعيين حياة سندي سفيرة للنوايا الحسنة لمدة عامين
05/08/2020   6:34 م

تقديرا لتفانيها في عملها.. “اليونسكو” تجدد تعيين حياة سندي سفيرة للنوايا الحسنة لمدة عامين

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مددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، للدكتورة السعودية حياة السندي، سفيرةً للنوايا الحسنة لمدة عامين آخرين.

وأوضحت مديرة المنظمة أودري أزولاي أن التمديد لسندي جاء تقديراً لعملها في إنشاء بيئة متكاملة لريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي للعلماء والتقنيين والمهندسين في الشرق الأوسط وخارجه، ولجهودها في التقريب بين الشباب ورواد الابتكار.

ووصفت أزولاي الدكتورة السندي بـ”المتفانية” في خدمة وقيم وأهداف المنظمة، فضلًا عن عملها من أجل تعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما أنها أول سيدة من منطقة الخليج تحصل على درجة الدكتوراه في التقنية الحيوية من جامعة كامبريدج البريطانية. وفق “أخبار 24”.

تقديرا لتفانيها في عملها.. “اليونسكو” تجدد تعيين حياة سندي سفيرة للنوايا الحسنة لمدة عامين

أخبار محلية
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