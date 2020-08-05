القمر يقترب من المريخ ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة في هذا الموعد

كشف موقع “Space.com” عن قرب اقتران القمر مع المريخ، موضحاً أن هذا الحدث الفلكي سيكون يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 8 صباحا بتوقيت غرينتش.
وأوضح الموقع، وفقًا لـ”روسيا اليوم”، أن القمر سيقترب من المريخ خلال الأيام المقبلة، ويمكن للفرد أن يشاهد لحظة الاقتران بالعين المجردة بدلا من التلسكوب يوم الأحد، كما يمكن رصد الاقتران في الليلة السابقة في 8 أغسطس.
ونوه بأنه في حال كانت السماء مشرقة فسوف يكون من الصعب على المرء رؤية الاقتران بالعين المجردة من موقعه.
وأشار إلى أن كوكب المريخ سيكون في شهر أكتوبر المقبل أقرب إلى الأرض وأكثر وضوحا مما كان عليه في أوقات أخرى من العام، وذلك لكونه سيكون قد وصل إلى “المقابلة”، والتي تعني وجود جرمين سماويين في الجهة المقابلة لبعضهما البعض عند رصدهما من موقع محدد.