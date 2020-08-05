قادماً من نجران.. رحالة سعودي يجوب شوارع الرياض بمجسم كورونا (فيديو)

وصل الرحالة السعودي، فهد العضل الملقب بـ”رحالكو”، مؤخراً إلى مدينة الرياض حاملاً على دراجته النارية مجسماً على شكل فيروس كورونا المستجد.
وسرد الرحالة قصة المجسم، حيث ذكر أنه فكر في استغلال فترة الحجر المنزلي في صناعة مجسم فيروس كورونا، لافتا إلى أنه كان ينوي طرحه ابتهاجاً بانتهاء الجائحة، إلا أن الوضع تغير وأصبح يجوب به المناطق كوسيلة تهدف لتوعية الآخرين بمخاطر الفيروس.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه صنع المجسم باللون الوردي، ووضع بداخله ثلاث إضاءات بالأحمر والأزرق والأبيض، كما كتب على المجسم عبارات تحث الجميع على التقرب إلى الله والدعاء واتباع تعليمات القيادة بشأن الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن الالتزام بذلك سيساعد في تخطي هذه الجائحة. وفق “أخبار 24”.
ولفت العضل إلى أن المجسم يمكن إنارته بواسطة بطارية السيارة أو بالاعتماد على الكهرباء المنزلية، مضيفا أن صناعته استغرقت نحو شهرين، بينما استغرقت رحلته من نجران إلى الرياض نحو 12 ساعة.
فيديو | قادما من #نجران.. “رحالكو” يجوب شوارع #الرياض بمجسم #كورونا#الإخبارية#برنامج_اليوم pic.twitter.com/xb5gLmtvdX
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) August 5, 2020